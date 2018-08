Um homem foi preso na quinta-feira (2) acusado de estuprar dois meninos, de 5 e 6 anos, filhos de sua enteada, em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, o campeiro Valter Gomes da Conceição, de 47 anos, chamava as crianças para assistir vídeos no quarto e pedia para elas sentarem no seu colo para abusar sexualmente delas. Valter foi preso em flagrante, o campeiro negou os crimes, mas depois acabou confessando.

Ainda de acordo com informações do Edição MS, Valter relatou que vinha mexendo com crianças de uns quatro anos pra cá e acabou confessando que fez o mesmo com uma menina, que seria sua sobrinha. A Polícia Civil pede que possíveis vítimas do campeiro procurem a delegacia para denunciar.

Apesar de ter pedido para não divulgar a foto do acusado de estupro, para evitar que as vítimas sejam reconhecidas, a polícia pede que as famílias que o reconheçam através do nome conversem com as crianças que conviviam com o suspeito, para investigar possíveis crimes cometidos por ele.

Rosangela Zanchett, A conselheira tutelar relatou ao site local que a maioria dos estupros de vulnerável é cometido por pessoas próximas, que tem confiança por parte dos responsáveis de crianças e adolescentes.

Ela afirma ainda que está assustada com a quantidade de estupros que tem ocorrido em Coxim, pois, somente hoje três chegaram ao conhecimento da polícia. Em julho foram oito registros e junho cinco, números considerados altos pelo tamanho de Coxim.