O vereador e candidato a deputado estadual, Cido Medeiros (DEM), foi espancado na terça-feira (2), por quatro pessoas que ainda não foram identificadas durante ato de campanha, em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, Cido seguia com sua bicicleta onde também carrega uma caixa de som, pedindo votos, como costumeiramente faz. Ele contou ao jornal local que, por volta das 19h30, um veículo se aproximou de onde quatro homens desceram e começaram a agredi-lo. “Já havia percorrido o bairro e percebi esse carro se aproximando. Quando eles chegaram, eu me assustei e acabei caindo. A partir daí eles desceram, encapuzados e começaram a me agredir com pontapés”, contou.

Logo após a agressão, o candidato procurou o 1º Distrito Policial da cidade e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa. Na manhã desta quarta-feira (3), o candidato fez corpo de delito e se deslocou com uma equipe policial até o local do crime.

O caso está sendo investigado.