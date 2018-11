Cássio Alves, 34 anos, e Angela da Silva Rosa, de 26, morreram na tarde de quarta-feira (28) após a carreta em que estavam ter caído em um barranco, na BR-060, na serra de Maracaju.

A suspeita é que Cássio tenha perdido o controle do veículo, que estava carregado com adubo, saído da pista e caído no precipício.

Tudo indica que o casal de douradenses tenha morrido na hora. O acidente é investigado pela Polícia Civil.