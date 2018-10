Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na manhã de terça-feira (16) uma carreta com restrição judicial, no km 33 da BR-163, no município de Eldorado, região sul do estado.

Segundo a PRF, durante fiscalização de rotina, a equipe abordou a carreta atrelado aos semirreboques, ambos com placas aparentes de Sarandi-PR, conduzido por um homem de 51 anos.

Os policiais constataram que a carreta tinha sinais de adulteração, com placas também de Sarandi-PR onde possuía restrição judicial. A carreta, os semirreboques e o motorista foram encaminhados à Polícia Civil de Eldorado.