O veículo transportava carga de açúcar que se espalhou na via

No inicio da tarde de sexta-feira (9), uma carreta transportando uma carga de açúcar ficou fora de controle e tombou em uma espécie de ribanceira, às margens da rodovia MS-276, próximo à cidade de Nova Andradina, na região do Vale do Ivinhema.

O acidente aconteceu nas proximidades do córrego do Baile, na região do bairro Escolinha, entre o município de Nova Andradina e o distrito de Amandina, em Ivinhema.

Conforme boletim de ocorrência, o condutor trafegava na via quando, ao entrar em uma subida, devido a um problema mecânico, não foi possível trocar de marcha, momento em que a carreta voltou de ré e saiu da pista, tombando na ribanceira.

Os bombeiros estiveram no local e apuraram que o motorista não sofreu ferimentos. Uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) também atendeu a ocorrência que se resumiu apenas a danos materiais.

O compartimento de carga ficou totalmente danificado e o açúcar se espalhou à margem da via.