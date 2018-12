No início da manhã deste sábado (1°) um veículo caiu dentro do Córrego Segrego, próximo a rotatória da avenida Rachid Neder com a Presidente Ernesto Geisel, em Campo Grande.

O motorista do automóvel um Vectra, logo após o acidente, fugiu do local, segundo informações do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

Ao todo eram cinco pessoas dentro do carro, depois de o motorista fugir, o restante do grupo – dois homens de 34 e 49 anos e uma mulher de 24 anos –, conseguiu sair de dentro do veículo, três deles receberam atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. O outro passageiro buscou atendimento médico por meios próprios. Nenhuma vítima não ficou gravemente ferida.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, dentro do veículo estava cheio de latinhas de cervejas. O grupo voltava de uma festa no Jardim Parati e seguia para o bairro Nova Lima, quando o motorista perdeu o controle do veículo caindo dentro do córrego.