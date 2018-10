Por volta das 8h desta sexta-feira (26), duas mulheres ficaram feridas após um capotamento no cruzamento entre a avenida Mascarenhas de Morais e a rua Santo Ângelo, em frente ao Terminal General Osório, em Campo Grande.

O acidente ocorreu quando a motorista de um Fiat Uno que trafegava pela Mascarenhas de Morais sentido centro atingiu a porta lateral (passageiro) de um Ford Fiesta de cor vermelha, também conduzido por uma mulher – o carro acabou capotando com a força do impacto.

O veículo foi parar em frente a uma farmácia localizada na rua Santo Ângelo. Testemunhas informaram que a vítima saiu sozinha do carro para aguardar o socorro médico. Ela aparentemente furou o sinal vermelho ocasionando o acidente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as duas mulheres foram socorridas e encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino. Elas ficaram com escoriações, reclamavam de dores nas costas e não aparentavam lesões graves.

O trânsito ficou lento no momento do acidente e policiais da patrulha de trânsito compareceram para auxiliar no direcionamento dos motoristas.