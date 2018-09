Na manhã desta terça-feira (25), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam um carro carregado com vários tabletes de maconha, no posto da PRF na BR-163, em Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, o veículo era conduzido por José Moura Figueiredo Matos, de 33 anos, morador em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Durante a ação, ele afirmou que levaria o entorpecente até a cidade onde reside após pegar a droga em Ponta Porã.

Pelo ‘trabalho’ ele receberia o veículo e um quilo da droga como pagamento. A maconha apreendida totalizou 161,5 quilos e estava no porta-malas e na parte de trás do carro.

José Moura foi preso e a ocorrência foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Dourados.

Foto: Osvaldo Duarte