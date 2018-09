A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta quarta-feira um carro com 115,7 kg de maconha, no km 530 da BR-163, Jaraguari-MS.

De acordo com informações da PRF, durante fiscalização de rotina, a equipe abordou um veículo, com placas de Aparecida de Goiânia-GO, conduzido por uma mulher de 36 anos.

No porta-malas do carro, escondidos no banco traseiro e no assoalho do automóvel foram encontrados vários tabletes de maconha que somaram 115,7 kg (cento e quinze quilos e seiscentos gramas) da droga.

A condutora declarou que foi contratada em Goiânia para pegar a droga em Ponta Porã e retornar para a cidade. Ela declarou ainda que receberia a quantia de R$ 2 mil pelo transporte.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Jaraguari.