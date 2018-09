A droga estava no interior do porta-malas e no banco traseiro do veículo

Na manhã desta terça-feira (11) agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 230,7kg de maconha em um veículo parado com pane mecânica, no Centro de Dourados.

De acordo com a PRF, os policiais receberam uma denúncia anônima de que um carro, com placas de Guia Lopes da Laguna-MS, parado com problemas mecânicos, estaria com a droga em seu interior. Duas equipes policiais se dirigiram ao local e encontraram o veículo com o capô aberto e duas pessoas tentando concertar o veículo.

Ao realizar a abordagem, um dos homens tentou fugir, sendo alcançado algumas quadras depois. Ele foi identificado como o condutor do carro, de 43 anos. O homem informou que mora em Natal-RN e levou um veículo até a cidade de Maringá-PR, sendo contratado posteriormente para levar uma carga de maconha para o interior do estado de São Paulo.

No interior do porta-malas e no banco traseiro do automóvel havia vários tabletes de maconha, que somaram 230,7kg (duzentos e trinta quilos e setecentos gramas) da droga.

O outro homem é um mecânico da região e apenas auxiliava o motorista com o carro. O condutor, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados, onde poderá responder pelo crime de tráfico de drogas.