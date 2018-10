Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na terça-feira (2), um carro com placas de Paulínia-SP, com registro de roubo/furto no estado de São Paulo. A abordagem foi no km 600 da BR 262, em Miranda.

Segundo a PRF, o condutor, de 25 anos, disse que comprou o carro há aproximadamente um mês em uma garagem de Campo Grande. Após consultar aos sistemas, foi verificado que o veículo possuía registro de furto/roubo no Estado de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Miranda.