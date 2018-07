Um carro Ford Ka com placas de Cuiabá-MT também foi parado como batedor

Três homens foram presos nesta sexta-feira (27), carregando 390 quilos de maconha em um carro importado na rodovia BR-060, próximo à cidade de Chapadão do Sul.

No carro de luxo com placas de Goiânia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um traficante de 28 anos, após perseguição, alguns quilômetros depois que o suspeito furou a barreira policial. Aos policiais ele confessou que pegou o carro na capital e levaria para Goiás.

Um carro Ford Ka com placas de Cuiabá-MT também foi parado, pois era batedor do veículo com a droga. Neste veículo os policiais encontraram outro homem de 28 anos e um passageiro de 24 anos, que informaram que receberiam R$ 6 mil cada um, para fazer o serviço de batedor.