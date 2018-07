Um carro carregado de maconha foi abandonado em um posto de gasolina na avenida Afonso Pena, na capital.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima que o carro com placas de Belo Horizonte-MG, havia parado para abastecer no posto ao lado do camelódromo e quando abriu o porta malas, um tablete de entorpecente caiu no chão.

Quando policiais do Batalhão de Choque chegaram ao local, encontraram o veículo abandonado com o porta malas aberto, com 351 quilos de maconha. Os policiais também encontraram no carro uma mala de viagem com diversas peças de roupa e calçados femininos e uma bolsa com cosméticos em nome de Márcia Dias Larcerda.

O veículo, a droga e os objetos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).