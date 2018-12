Dentro do veículo havia 722 tabletes de maconha e 114 pacotes pequenos de skank

Um traficante abandonou em uma rodovia de Mato Grosso do Sul um carro com placas de Cuiabá (MT), lotado de maconha e skank. O caso foi no fim da tarde de quinta-feira (13), na MS-164, em Ponta Porã.

Policiais em curso faziam atividade na rodovia e tentaram abordar o veículo. O motorista não parou e seguiu em alta velocidade. Os militares foram atrás e encontraram o carro abandonado e lotado de entorpecentes.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária (PMR), os 722 tabletes de maconha pesaram 710 quilos e os 114 pacotes pequenos de skank, 42 quilos. O skank é um tipo de droga semelhante à maconha, porém, mais potente.