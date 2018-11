Damião Severino do Nascimento, de 52 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido no final da tarde de deste domingo (11), na estrada da Gameleira, em Sidrolândia. A vítima conduzia um veículo Fiat Uno que saiu da pista e capotou.

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima havia visitado parentes no assentamento Jiboia e voltava para a casa, sentido Campo Grande, quando por razões que estão sendo investigadas, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o carro.

Ainda de acordo com a polícia, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia técnica esteve no local juntamente com a polícia, colhendo informações que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos. A ocorrência foi registrada como "morte a esclarecer".