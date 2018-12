Homens armados com fuzis e metralhadoras AK-47 atiraram no veículo em que estavam quatro pessoas

Nesta terça-feira (4), a camionete onde estava o sobrinho do narcotraficante Jarvis Pavão, foi atingidas por disparos em Pedro Juan Caballero. Segundo o promotor do Ministério Público do Paraguai, Hugo Volpe, os tiros vieram de uma caminhonete branca, que também foi atingida por outros disparos.

Além do sobrinho de Pavão, no carro ainda estariam outro três ocupantes, dois deles identificados como C. E e E.M. Eles teriam tido apenas escoriações leves, devido aos estilhaços das balas, mas um menino de apenas 9 anos teria ficado gravemente ferido. Os ocupantes do carro não sofreram grandes ferimentos devido ao fato do veículo ser blindado.

De acordo com o Ministério Público do Paraguai, 4 pessoas estavam no veículo: "Os feridos estão sendo levados para atendimento médico, não há mortos", afirma.Conforme testemunhas os atiradores estavam em dois veículos, um deles um caminhão modelo Toyota Fortuner, branco. Os disparos teriam sido de fuzis e metralhadoras AK 47.

Jarvis Pavão

O narcotraficante Jarvis Pavão é apontado como um dos maiores fornecedores de cocaína do Brasil. Ele cumpre pena no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do norte, por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

No mês de novembro, advogada de Jarvis Pavão, Laura Casuso, foi morta em um atentado no dia 13, na mesma cidade. No último dia 26, militares ocuparam a fazenda de Pavão e transformaram-na em posto de combate à gurerrilha no país. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.