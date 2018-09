A prisão do motorista foi durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na BR-267

Na noite de domingo (16), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, um veículo, com registro de roubo na cidade Paraguaçu Paulista-SP, em um posto de fiscalização da BR-267, no Distrito de Nova Casa Verde, região de Nova Andradina.

De acordo com informações do Dourados Agora, o homem disse que comprou o veículo sabendo que era roubado e que revenderia na cidade de Bela Vista-MS. O carro estava com placas falsas de São Paulo. O homem viajava em companhia da esposa.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para os procedimentos legais.