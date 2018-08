As apreensões aconteceram durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização

Na tarde de domingo (12), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam dois carros, um com placas falsas de Campo Grande e outro, com placas falsas de Jaboticabal (SP).

Segundo informações do Dourados News, as apreensões ocorreram durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Coronel Sapucaia.Os policiais observaram o momento em que os dois veículos pararam bruscamente e realizaram manobra de retorno.

Durante o acompanhamento tático, o condutor e a passageira do Duster abandonaram o veículo e tentaram fugir, sendo capturados. Já o condutor do EcoSport, abandonou o veículo, após estourar a roda dianteira do lado direito, conseguindo fugir.

Durante a checagem das placas e dos agregados dos veículos (numeração de chassi e motor), os policiais localizaram registro de veículos roubados. O condutor do Duster disse que foi contratado pelo motorista do EcoSport. Ele disse que trouxe o veículo de Goiânia (GO) e entregaria em Coronel Sapucaia.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia para os procedimentos legais.