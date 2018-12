O carvoeiro Domingos Silva Santos, 58 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após uma tentativa de suicídio na noite de quinta-feira (13), em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, os socorristas foram acionados por testemunhas, que observaram Domingos cortando a jugular com uma faca, e depois desferindo golpes em seu abdômen. Ele ainda tentou se jogar na frente de uma carreta.

O caso aconteceu na rua Amapá, no bairro Morada Altos de São Pedro. Domingos foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Coxim.