A casa da advogada Laura Casuso, 54 anos, executada a tiros por pistoleiro na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, no dia 12 de novembro, foi revirada e furtada na quinta-feira (29) em Ponta Porã.

Segundo o site Porã News, policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram avisados sobre uma possível invasão de residência, e ao chegar no local eles constataram que a casa pertencia a advogada morta no início do mês.



O imóvel é situado na de Ponta Porã e informações apontam que era usada pela vítima. A casa foi completamente revirada e os invasores teriam furtado o aparelho DVR com as imagens de câmeras de segurança instalada na residência.

Depois que a polícia descobriu que a residência pertencia a Laura, equipes de vigilância foram postas nas proximidades e houve a procura pelos familiares da mesma e pelas autoridades responsáveis pela investigação da execução da advogada.





Laura foi executada por pistoleiros no início de novembro.