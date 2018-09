Na madrugada de sexta-feira (14), militares da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Batayporã prenderam um casal de traficantes com 69 filhotes de papagaios, em Ivinhema.

De acordo com a PMA, os policiais costumam manter vigilância aos traficantes detidos em anos anteriores, para evitar o crime e prendê-los caso reincidam, por isso, a prisão do infrator. Ele tem três passagens pelo crime de tráfico de papagaios.

Quando a PMA chegou à casa do traficante, depois de levantamentos de que ele estaria com aves, foi recebida pelo seu filho de 20 anos, que começou a xingar os policiais. Nesse momento, a esposa do traficante tentou fugir pelos fundos com três caixas, onde estavam os 69 filhotes de papagaios, mas não conseguiu e foi presa.

Ao verificar a mãe detida, o filho continuou a xingar os militares e foi detido por desacato. O traficante não estava no local, porém, foi à delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, para onde tinham sido encaminhados detidos seu filho e esposa e os animais apreendidos, afirmando que as aves eram suas. Ele também foi detido.

A mulher de 41 anos e o marido de 57 anos – que não tiveram as identidades divulgadas –, moradores de Ivinhema, foram autuados administrativamente e multados em R$ 34,5 mil cada um. Eles também responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de detenção. As aves foram encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande.