Uma mulher de 37 anos, foi presa por matar o marido na noite de sábado (4), após uma discussão por causa de ciúmes no Jardim Santa Emília, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, o marido dela, Ednei Moura de Oliveira Rocha, 30 anos, ficou o dia todo bebendo em um bar e Ana Paula Rocha da Silva Silveira foi buscá-lo no local. Quando o casal chegou em casa, o homem ficou agressivo, chutando o portão, neste momento, os dois discutiram e a mulher percebeu uma marca no pescoço dele. Enciumada, a mulher pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço de Ednei.

Desesperada, a esposa acionou o Corpo de Bombeiros que, quando chegou à casa, constatou que a vítima já estava morta.

A Polícia Militar foi chamada, apreendeu a faca e prendeu em flagrate a mulher.