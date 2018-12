Carine Aline Silva de Souza, 25 anos e Rafael Pelegrino Sanches Teixeira, 28 anos, foram presos e autuados em flagrante por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (1), em Nova Andradina.

A dupla é suspeita de pertencer a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e foi flagrada em uma residência do bairro Argemiro Ortega, onde havia a movimentação de usuários de droga. Rafael e Carine foram reconhecidos pela Força Tática da polícia militar que realizou a abordagem.

Rafael teria deixado cair do bolso uma pequena porção de cocaína, ao tentar fugir. Sem êxito, ele foi abordado e durante a vistoria na casa, foram encontradas porções de cocaína, dois tabletes de maconha, balança de precisão, e um celular com contatos, histórico de ligações e mensagens para comércio de entorpecente.



Ainda foi encontrado um caderno com anotações e contabilidades referente ao PCC onde Rafael se intitula disciplina geral, responsável para julgar ações pertinentes à facção (tribunal do crime).



Duas gaiolas contendo três pássaros, que não tinham registro e liberação do Ibama, também foram apreendidas. O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.