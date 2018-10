O crime aconteceu no assentamento Virgem de Caacupe, em Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã

Na madrugada dessa segunda-feira (1º), um casal de comerciantes foi executado a tiros no assentamento Virgem de Caacupe, na região da colônia Chiriguelo, em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã.

As vítimas foram identificadas como, Lidia Fernandez, 44 anos, Fermino Encina Gamarra, 43 anos. O casal foi encontrado deitado na cama por um vizinho por volta das 7h. O vizinho acionou os investigadores da Divisão de Homicídios e os agentes da Polícia Técnica da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.

Segundo a investigação feita pelo médico legista Cesar Gonzalez e pela promotora de Justiça Camila Rojas, o casal teria sido executado dentro do local comercial que tinham no assentamento com vários disparos de arma de fogo. O caso poderia se tratar de uma tentativa de roubo seguido de morte, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese.

O crime será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai.