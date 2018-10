Na manhã desta quarta-feira (24) um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando transportava 48,5 quilos de cocaína na BR-262, em Três Lagoas.

A droga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão, em grandes centros, o quilo da cocaína chega a valer de R$ 20 a R$ 25 mil, informou os agentes.

Segundo a PRF, os agentes estavam realziado fiscalização, quando abordaram um veículo com placa de Miranda, dentro do carro estava uma mulher de 25 anos e um homem de 28 anos. Em uma conversa rápida, eles mostraram nervosismo, foi quando os policiais decidiram fazer uma revista no veículo.

A droga foi encontrada em um fundo falso que ficava sobre o banco traseiro. Após o flagrante, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhados para a delegacia.