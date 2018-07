Um casal foi preso na tarde desta segunda-feira (23) por policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, acusado de manter ponto de venda de entorpecente utilizando uma plantação do quintal da casa como esconderijo de droga, localizada no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

De acordo com o Diário Corumbaense, a ação aconteceu após o recebimento de denúncias que relatavam a prática de tráfico de drogas na alameda José Maciel de Barros. A “boca de fumo” seria de propriedade de Thiago Silva dos Santos, de 26 anos e Rose Delma de Laura Rondon, de 35 anos.

Após monitoramento, a equipe do SIG identificou no local a presença de usuários de droga entrando e saindo, além de transações ilícitas. A visão dos policiais foi facilitada pelo fato de o imóvel não possuir muros ou portões, apenas uma cerca de arama farpado.

Os policiais entraram no imóvel e no bolso de Thiago, encontraram quatro munições: três de calibre .38 e uma calibre .9 milímetros, além de R$ 250 e uma peneira utilizada para o preparo dos entorpecentes.

Como nos fundos da residência havia um quintal com hortaliças e plantas como bananeiras e pés de mandioca, os policiais decidiram cavoucar o terreno e encontraram enterrado junto a um pé de mandioca um recipiente verde que continha 87 gramas de pasta base. Mais 53 gramas da mesma substância foram encontrados nas folhas de um pé de bananeira. Questionado, Thiago assumiu a propriedade da droga.

Ele e a mulher foram presos e encaminhados para a delegacia do SIG/DRP juntamente com a droga, dinheiro e materiais apreendidos. Na delegacia, foi confirmado que Thiago era fugitivo do sistema penal, após progressão de regime semiaberto havia deixado de cumprir pena, e Rose estava em livramento condicional pela prática de roubo junto com o Thiago, ou seja, ambos possuem histórico de prática de delitos em conjunto.