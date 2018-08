A madrasta deverá ser transferida para uma unidade prisional feminina no interior do estado e o pai ficará na penitenciária de Dourados

O pai Joel Rodrigo Avalo Santos, de 25 anos, e a madrasta Jessica Leite Ribeiro, de 21 anos, permanecerão presos por conta da morte de Rodrigo Moura Santes, de 1 ano. A decisão ocorreu nesta sexta-feira (17), após o juiz responsável pelo caso converter as prisões em flagrante para preventivas, durante uma audiência de custódia, em Dourados.

Joel já foi transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED), enquanto Jessica deverá ser encaminhada para uma unidade prisional feminina no interior do estado.

De acordo com a 94 FM Dourados, o casal foi autuado em flagrante por maus-tratos. A criança foi encontrada morta na residência do casal, na última quinta-feira(16), após a madrasta acionar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informando que a vítima estava passando mal.

Quando o socorro chegou ao local, encontrou a criança já sem vida e com hematomas espalhados pelo corpo. A vítima foi levada para Instituto Médico Legal (IML), onde comprou que a morte teria ocorrido por violência.