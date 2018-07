Os chefes da Polícia Nacional do Paraguai foram demitidos do cargo nesta quinta-feira (19), por dar proteção ao líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), preso durante uma operação da Secretaria Nacional Anti Drogas (Senad) e da Polícia Federal do Brasil, no Paraguai.

Hugo Ayala e Hugo Daniel Marin, chefe e subchefe da comissária 4ª localizada em Assunção, foram destituídos após a prisão do brasileiro Eduardo Aparecido de Almeida, conhecido como “Pisca” suposto líder que estava morando no país e contava com proteção de altos chefes da Polícia Nacional do Paraguai no momento de sua prisão.

Elisa Ledesma, comissária de polícia e relações públicas, confirmou a informação e afirmou que o comandante geral da Polícia Nacional do Paraguai indicou que a situação deverá ser investigada por agentes de assuntos internos da polícia detalhadamente para esclarecer a situação.

Ricardo Moraes Alves, também foi preso junto com o líder "Pisca", os dois seriam fugitivos da justiça brasileira e se encontravam refugiados no Paraguai.