Uma cigana de 43 anos foi presa em flagrante na manhã de quarta-feira (1°), após furtar a bolsa de uma jovem de 25 anos no centro de Rio Brilhante.

De acordo com boletim de ocorrência, Leonice Aparecida Fernandes que estava com uma criança no colo, juntamente com mais duas ciganas, abordou a vítima Larisse Danielly Machado que passava próximo a uma papelaria, pedindo R$5,00 para ajudar na compra do leite da criança.

No momento que a vítima abriu a bolsa, a cigana mais velha do grupo pegou duas notas de R$10,00 e duas de R$5,00, roubando R$ 30,00 sem que a mulher percebesse.

Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil, com detalhes das características das autoras conseguiram localizar e prender Leonice. O dinheiro levado foi recuperado com a cigana.

A autora posteriormente pagou uma fiança no valor de R$ 2.000 mil e vai responder pelo crime em liberdade.