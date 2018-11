Funcionário da Câmara, Comerciante e militar do exército estavam com vídeos de sexo explícito envolvendo crianças

Pelo menos cinco pessoas foram detidas até o momento, devido a operação deflagrada nesta quinta-feira (22) contra a pornografia infantil. Os envolvidos foram flagrados com vídeos em que aparecem crianças e adolescentes em sexo explícito. Entre os detidos estão um estudante, um militar do exército, um comerciante, um técnico de laboratório e um engenheiro funcionário da Câmara de Jardim.

De acordo com a delegada Marília de Brito, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), mais de 100 vídeos contendo crianças e adolescentes foram flagrados em aparelhos celulares, notebook e pendrive. O material foi enviado a perícia. Os presos vão responder por crime de armazenamento e imagens pornográficas infantis.

Prisões

Ao início da operação, logo pela manhã, um técnico de laboratório de 37 anos, foi detido na casa dele, na região do Indubrasil. Foram apreendidos computadores, celulares e um pen drive, com suspeita de conter material de pornografia infantil. Os policiais seguiram para o bairro Jardim Tijuca onde um militar do exército de 21 anos, também foi detido.

O estudante de 35 anos, foi preso no bairro Coophamat. já o comerciante também de 35 anos foi preso na cidade de Iguatemi onde diversos vídeos e fotos foram encontradas em sua loja. Um engenheiro e funcionário da Câmara Municipal de Jardim foi detido em Campo Grande, pois, iria participar de um evento de gestão na cidade. A polícia encontrou vídeos pornográficos em processo de download na residência do mesmo em Jardim.

O técnico de laboratório prestou depoimento e acabou liberado por falta de provas.

Operação Luz na Infância

A polícia cumpre seis mandados de prisão, busca e apreensão em Mato Grosso do Sul. Até o momento três mandados já foram efetuados na capital, um em Iguatemi e um Jardim.

As ações da operação ocorrem simultaneamente no Distrito Federal e mais 18 estados brasileiros. Ao todo devem ser cumpridos 69 mandados de busca e apreensão, que visam prisões em flagrante por armazenamento de pornografia infantil.