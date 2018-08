O assassinato de Matheus Gonçalves Pereira, 19 anos, pode ter sido motivado por ciúmes. Isso porque, o autor Jefferson Mariano Verdugo, 19 anos, não gostava da forma que a vítima tratava sua esposa. A execução aconteceu no sábado (11), deste mês, no município de Três Lagoas.

De acordo com o JPNews, Jefferson confessou aos policiais, ter matado Matheus e revelou que a vítima assediava constantemente sua esposa. O autor contou ainda que já havia alertado o jovem de que a forma que ele trava sua mulher, o incomodava.

Conforme o site de notícias, no dia do assassinato Jefferson estava na companhia de seu irmão – um adolescente- e convidou Matheus para ir até sua residência consumir drogas. Contudo, o autor e a vítima acabaram discutiram no local. Momentos depois, a dupla pegou um ferro de passar roupa e desferiu golpes na cabeça do rapaz.

Segundo as informações do JPNews, a Polícia Civil ainda não descarta a possibilidade de a vítima ter caído em uma emboscada. “Pelos depoimentos, a princípio, não foi um homicídio planejado. Mas não descartamos a emboscada”, afirmou o delegado Gabriel Salles, responsável pelas investigações.

Para cometer o assassinato, o autor teria contato com a ajuda do irmão. “Pelas investigações, Matheus foi atingido com golpes de ferro de passar na cabeça e os irmãos finalizaram com uma pedrada na cabeça da vítima”, contou Salles.

Ainda conforme JPNews, o adolescente já foi encaminhado para a Unidade de Internação de Menores Aurora Gonçalves (Unei), de Três Lagoas. Enquanto Jefferson deve ser transferido para a penitenciária masculina da cidade.