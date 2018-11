O agressor não teria gostado da orientação de não fumar cigarro dentro do estabelecimento

Por volta das 3h da madrugada deste sábado (24), um homem identificado como Cleber Fernando, 30 anos, acabou preso depois de ameaçar e chamar um funcionário de uma tabacaria de “preto careca”. O fato ocorreu em um estabelecimento da avenida Afonso Pena, centro de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da PM teria ido a tabacaria para verificar uma denúncia de perturbação do sossego, mas, os militares foram abordados pela vítima de 37 anos, que relatou ter sofrido ameaça e racismo por parte do cliente. O funcionário explicou que ao tentar orientar o cliente que dentro do local era proibido fumar cigarro, foi chamado de “preto careca”. A vítima também frisou que o tal cliente ainda ameaçou o mesmo “tenho certeza que você vai registrar boletim de ocorrência contra mim, mais você vai se arrepender depois” disse.

Os militares foram conversar com o suspeito, mas constaram que o mesmo estava agressivo e visivelmente embriagado. Cleber disse que foi agredido no local, porém, não apresentava lesão aparente.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde houve o registro de ocorrência por ameaça e injúria racial.