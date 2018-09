O representante comercial Sérgio Rocha, 47 anos, foi agredido e ameaçado nesta segunda-feira (10), ao tentar cobrar uma dívida de R$ 6 mil do empresário Carlos da Silva, 39 anos. O caso aconteceu em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o valor da dívida é devido a uma venda de sapatos que Carlos, que era dono da empresa London London, teria comprado de Sergio de novembro de 2017.

Conforme o registro, os produtos comprados nunca foram pagos, e na semana passada a sede da loja London London, que ficava na rua Barão do Rio Branco mudou para a rua Pedro Celestino.

No entanto, a empresa teria sido vendida para uma mulher identificada apenas como Cláudia no começo deste ano, que informou a Sérgio que comprou a loja com os ativos e passivos, se responsabilizando pelos débitos existentes. A empresária então refinanciou a dívida e entregou ao representante um cheque no valor de R$ 2.745,00, pré datado para 27 de junho de 2018.

Segundo o boletim, o cheque teria voltado por insuficiência de saldo. Para tentar receber o valor, Sérgio retornou à loja e encontrou Carlos no local, e começaram a conversar. Em seguida, Claudia apareceu e passou a gritar.

“Carlos, não quero cobrador na minha porta. Se ponha para fora daqui”, ordenou. Conforme o registro, Claudia teria discutido com Sérgio e o agrediu com um tapa no rosto.

Ainda segundo o registro, a mulher gritava “eu sou delegada de polícia, você vai se ver comigo”. Em seguida Carlos disse “vai embora senão vou meter bala em você”. O caso foi registrado como vias de fato e ameaça.