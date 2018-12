Duas pessoas da camionete ficaram feridas com o acidente; carga viva foi transferida do caminhão

Uma colisão entre uma caminhonete Ford Ranger e uma carreta deixou dois feridos, na manhã deste sábado (15), no KM 10 da BR-262, entre Terenos e Campo Grande.

A rodovia chegou a ficar interditada por conta do acidente e os motoristas acabaram desviando por um posto de combustíveis para seguir viagem. De acordo com uma comerciante da região, os dois veículos seguiam no mesmo sentido em direção a Terenos.

O caminhão estava saindo do posto de combustíveis quando colidiu contra a caminhonete que passava pela rodovia.

A Ford Ranger era ocupada por três pessoas e duas tiveram ferimentos, segundo as testemunhas. O Corpo de Bombeiros esteve no local e as vítimas foram encaminhada para a atendimento médico.

O caminhão estava carregado com carga viva e os animais tiveram de ser transferidos para outro veículo. A caminhonete teve a frente destruída com a colisão.