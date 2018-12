Um homem, de 39 anos e um motociclista, de 22 anos, foram socorridos por equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá nesta quinta-feira (6).

De acordo com o boletim de ocorrência, o ciclista estava consciente e sofreu um corte no couro cabeludo, apresentando um sangramento nasal e hematomas no rosto enquanto. Já o motociclista estava totalmente desorientado e apresentava escoriações nos braços, lesão no maxilar e suspeita de traumatismo craniano leve. Após o atendimento emergencial, os dois foram levados para o pronto-socorro municipal.