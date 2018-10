Uma bebê de um mês, foi deixada em um canteiro da avenida Rita Vieira em Campo Grande por volta das 20h da noite de ontem (24). A mãe, de 19 anos, disse ter ouvido uma voz que a mandou deixar a criança.

Segundo informações policiais, a mulher estava com o marido de, 56, na casa de parentes junto as filhas de 3 anos e a bebê de um mês. Os dois acabaram discutindo e a mãe saiu junto ás crianças tomando rumo ignorado.

Uma testemunha disse aos policiais que estava trafegando em seu veículo e viu a jovem caminhando transtornada com uma criança de três anos. Ao ser abordada pela motorista, a mulher contou que havia acabado de deixar a criança no canteiro da via, pois ouviu uma voz que a ordenou.

A mulher rapidamente acolheu a mãe das crianças, as colocou no carro e foi de encontro ao bebê que estava bem e não havia sofrido ferimentos.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e a mãe junto as filhas foram encaminhados ao Centro Regional de Saúde do bairro Tiradentes. A mulher estava nervosa e tremia muito. Na unidade de saúde foi constatado que a mãe apresentava um quadro de depressão pós-parto.

O caso foi registrado como abandono de incapaz na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Bairro Piratininga.