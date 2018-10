A PRF (Polícia Rodoviária Federal) inaugurou na manhã desta sexta-feira (19) a nova unidade operacional da BR-060, em Sidrolândia. A inauguração contou com a presença do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun.

A nova estrutura é maior que a antiga, possui uma cobertura para fiscalização, além de recursos para fiscalizações minuciosas em veículos suspeitos. A obra obteve um recurso de R$ 1,2 milhão.

Em seu discurso, Marun ressaltou a importância que o Governo deu às ações de segurança, como a intervenção no Rio de Janeiro (RJ) e às corporações. “A greve dos caminhoneiros fez com que as polícias assumissem outro patamar, com o reconhecimento da população e do Governo por seus serviços”.

A unidade operacional de Sidrolândia vai combater as mais variadas formas de crimes nas rodovias e estradas federais e também monitorando e fiscalizando o trânsito de veículos, bens e pessoas.