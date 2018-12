O motorista, ao reduzir em um quebra-molas, perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco

Na tarde desta terça-feira (4), na MS-276, em Batayporã um caminhão carregado de sementes de milho tombou na rodovia.

De acordo com informações do site Nova News, o caminhão Mercedes Benz trafegava pela via atrás de uma carreta, quando em uma quebra-molas precisou reduzir a velocidade. O caminhoneiro não conseguiu frear e tentou jogar o veículo para a direita na tentativa de desviar para o acostamento, o veículo caiu em um barranco.

O condutor não se feriu, mas foi levado por uma pessoa que passava no local ao Hospital Regional de Nova Andradina, por encontrar-se em estado de choque. Segundo informações, a carga ficou sob cuidados de populares, até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual.