As investigações são parte da sexta fase da "Operação Lama Asfáltica"

As investigações da sexta fase da "Operação Lama Asfáltica" foi deflagrada na capital, Jaraguari, Dourados e Paranhos nesta terça-feira (27). A Polícia Federal esteve agora pela manhã no apartamento do empresário João Baird.

O empresário Baird e seu sócio Antonio Celso Cortez respondem por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em razão da participação do recebimento de pagamentos ilícitos pela JBS. De acordo com a investigação, ambos recebiam os valores através das empresa Itel Informática, Mil Informática e PSG Tecnologia Aplicada.

Outra ação que está sendo investigada é o uso do avião de propriedade de Baird, e foi cedido para uso em diversas ocasiões pelo ex-governador André Puccinelli e o ex-secretário de obras, Edson Giroto.

Além da prisão empresário Baird, o juiz federal substituto, Sócrates Leão Vieira da terceira Vara Federal de Campo Grande, especializada em crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores e crimes contra o SFN o solicitou para a Secretaria da Fazenda, o afastamento do sigilo fiscal do Grupo Marfrig Global Foods e Navi Carnes e a prisão preventivas de outros envolvidos.