O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE), desencadeou na manhã desta terça-feira (11) a segunda fase da "Operação Pregão", que apura esquema de fraudes em licitações na prefeitura de Dourados.

Dois mandados de prisão, são contra o ex-contador da prefeitura Rosenildo França e a esposa dele, Andréia Ebling além de outros dois de busca e apreensão foram expedidos pelo juiz Luiz Alberto de Moura Filho, da 1ª Vara Criminal de Dourados.Ambos foram encaminhados para sede do Ministério Público Estadual a bordo de viaturas da Polícia Civil.

Rosenildo esteve a serviço do poder público até o dia 12 de novembro e a exoneração se deu por conta do andamento das investigações da Operação Pregão, que visa esclarecer indícios de uma organização criminosa que articulava fraudes em licitações no município.

As ações ocorrem por intermédio do 16º promotor de Justiça Ricardo Rotunno, com o apoio do promotor Etéocles Brito Mendonça Dias Júnior, do Grupo Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil.

Na primeira fase da Operação Pregão, desencadeada no dia 31 de outubro, quatro pessoas foram presas, entre elas o ex-secretário de Fazenda de Dourados, João Fava Neto e a vereadora Denize Portollan, que na época das investigações atuava como secretária de Educação do Município.