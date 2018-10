As buscas subaquáticas pelo corpo de Tiago Veigo Sorio, de 18 anos no Rio Paraguai continuam neste quinto dia. O jovem desapareceu na sexta-feira (26), quando no rancho Itapua o mesmo tentava ligar o motor do barco e nessa tentativa acabou desequilíbrando e caindo nas água do rio submergindo. De acordo com o caseiro do rancho, ao cair o Tiago foi atingindo pelo motor do barco.

Uma equipe de mergulhadores do 3° GBM esta desde então realizando as buscas no local. A equipe irá realizar buscas, em um percurso de aproximadamente com a divisa com o o estado de Mato Grosso.

O motivo da suspensão das buscas subaquática, se deve a que o período de cinco dias é tempo suficiente para que o corpo pudesse emergir, uma embarcação permanecerá de prontidão na sede do 3° GBM para qualquer situação relacionada aos acidente náutico.