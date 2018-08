O pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Social Liberal (PSL), Coronel David, percorreu 15 municípios do estado, entre eles Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Nova Alvorada, Deodápolis, Glória de Dourados, Vicentina, Fátima do Sul, Dourados, Amambai, Tacuru, Paranhos, Sete Quedas e Coronel Sapucaia.

O objetivo da jornada foi ver de perto a realidade das comunidades e conversar com a população e lideranças políticas nas regiões. As visitas encerraram no último dia 27.

“Nossa maratona de visitas foi concluída na região do Bolsão em Três Lagoas, porém em todos os municípios que percorri abordei questões importantes para a segurança pública, como a mudança no estatuto da Polícia Militar. Falei ainda sobre a Lei do Cadastro Estadual de Pedófilos, de minha autoria, falei também sobre educação, saúde e outras demandas da população. É preciso ver de perto a prioridade de cada comunidade e buscar melhorias significativas para o nosso MS”, destacou Coronel David.