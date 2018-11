Moradores do bairro Jardim Anache em Campo Grande se depararam com um carro destruído pelo fogo e um corpo carbonizado, na manhã deste domingo (18).

Segundo informações, o carro modelo Fiat Uno com placas final 2558 havia sido queimado na rua Elias Catan. Ao amanhecer, testemunhas observaram um corpo dentro do veículo sendo provavelmente de um homem.

Militares do pelotão do bairro Nova Lima foram até o local e encontraram o corpo no banco de trás do carro. Foi verificado ainda um arame enrolado no pescoço do mesmo.

O delegado plantonista Antonio Ribas Junior da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, esteve no local e não descartou a possibilidade de acerto de contas entre facções criminosas.

O caso deve ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.