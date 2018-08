O corpo de Rosnei Camargo, 41 anos, foi encontrado boiando no rio Taquari, localizado no município de Coxim. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22), pelo Edição MS. A vítima estava com um ferimento na cabeça.

De acordo com o site de notícias, o corpo foi encontrado por um mototaxista que passava pelo local. A vítima estava enroscada em um galho e usava uma camiseta preta e bermuda verde.

Rosnei tem uma tatuagem no braço direito escrito “Sônia Eloelma”. Conforme o site de notícias, devido à vítima apresentar um ferimento na cabeça, o caso será investigado como homicídio.