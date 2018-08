Vítima estava com diversas lesões de corte no rosto

O corpo de um homem foi encontrado por volta das 6h50 desta segunda-feira (6), em uma rua, entre a avenida Gury Marques e a Avenida Zila Correa Machado, em Campo Grande.

Uma mulher que passava no local acionou a polícia pois havia visto um corpo. Quando uma viatura chegou ao local, constatou-se que o corpo era de um homem, que não possuia documentos, mas tinha diversas tatuagens (um dragão no abdômen e o nome "Inaaya" no braço esquerdo).

A perícia realizou os procedimentos cabíveis e verificou que o corpo estava com diversas lesões de corte, provavelmente causado por faca ou instrumento parecido.