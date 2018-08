Um homem foi encontrado morto, no fim da tarde de domingo (5), em uma propriedade rural de Itaporã. O corpo já estava em avançado estado de decomposição.

De acordo com informações do iFato, o corpo foi encontrado em uma propriedade nas proximidades do lixão municipal embaixo de uma árvore, sem nenhum documento de identificação. O homem estava com uma camisa preta e short marrom e apresentava características indígenas.

A Polícia Militar de Itaporã chegou primeiro ao local e acionou a Polícia Civil de Itaporã e a Perícia Técnica de Dourados. Posteriormente o corpo foi removido do local pela Funerária Bom Jesus e encaminhado ao IML de Dourados.

A Polícia Civil de Itaporã investiga o fato.