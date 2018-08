Ele estava com as mãos e pés amarrados

Na manhã desta segunda-feira (13), um homem foi encontrado morto, no interior de uma obra, na região do jardim Carisma, em Dourados. O corpo estava com as mãos e os pés amarrados.

De acordo com informações do Dourados News, a polícia ainda não identificou a vítima.

Pela maneira em que ele foi encontrado, não é descartada mais uma ação envolvendo facções criminosas no chamado ‘tribunal do crime’. No local havia coberta e algumas peças de roupas.