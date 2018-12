Na madrugada desta quarta-feira (5), funcionários da Rumo, empresa que opera a estrada de ferro Ferronorte encontraram o corpo do idoso Romão Lopes, 70 anos, sobre os trilhos, no trecho que passa próximo da cidade de Chapadão do Sul.

De acordo com informações do site Jovem Sul News, o idoso que sofria de problemas de saúde, estava desaparecido desde a tarde de ontem (4). A polícia civil investiga a morte e provavelmente romão acabou sendo atropelado por um trem que passou pela estrada.

O corpo de Ramão foi conduzido para o Instituto Médico Legal de Paranaíba e posteriormente será liberado para sepultamento.