O corpo de Felipe Roa, 62 anos, foi encontrado carbonizado nesta segunda-feira (27). O caso aconteceu no município de Bela Vista, após um incêndio.

De acordo com o site BV News, os vizinhos informaram que o idoso chegou embriagado em casa e foi dormir. No entanto, por volta das 4h da madrugada de hoje, o imóvel foi tomado pelas chamas.

O incêndio destruiu o imóvel. Uma equipe do socorro foi acionada e conseguiram conter as chamas.



Conforme o site de notícias, a suspeita é de que o idoso possa ter dormido e passado mal no momento em que o incêndio começou. Os vizinhos ainda relataram que Felipe morava sozinho no local.

Um inquérito será instaurado para investigar as causas do incêndio.