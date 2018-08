Na noite de quarta-feira (8), o corpo de um idoso foi encontrado pelo proprietário de um sitio, na cidade de Novo Horizonte do Sul, em avançado estado de decomposição.

Conforme informações do Vale MS News, policiais civis fizeram a pericia no local e o corpo foi encaminhado para o IML.

O delegado titular de Ivinhema, Ricardo Cavagna solicitou o exame de DNA do corpo para definir o perfil genético e comparar com alguns familiares. No exame, foi constatado que o cadáver encontrado era de Luiz Alves Ferreira, 62 anos, popular “Lula”, que estava desaparecido desde o dia 27 de julho.

“Lula” foi localizado por Ailton Alfredo Zuze, o "Cangaia", que ao percorrer seu sitio a procura de um filhote de carneiro, deparou-se com um cadáver. imediatamente comunicou a Polícia Militar de Novo Horizonte do Sul que, por sua vez, acionou a Polícia Civil de Ivinhema.